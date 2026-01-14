Tragico incidente ad Alcamo: morto a Villa Sofia il 19enne Gabriele Calvaruso

La comunità di Alcamo si stringe nel dolore per la scomparsa di Gabriele Calvaruso, il giovane di 19 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri. Il ragazzo è spirato durante la notte presso il Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasferito d’urgenza con un elisoccorso subito dopo il sinistro avvenuto in viale Europa.

Nonostante il prodigarsi dei medici del nosocomio palermitano, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Il giovane centauro era arrivato in condizioni disperate a causa di un profondo trauma cranico e di una massiccia emorragia. Ogni tentativo di stabilizzarlo è risultato vano: il suo cuore ha smesso di battere a poche ore dal ricovero.

L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, si è consumato lungo viale Europa, nei pressi dell’intersezione con via Narici. Secondo una prima ricostruzione, due moto che viaggiavano nella stessa direzione — una Honda 125 guidata dalla vittima e una Beta da cross — si sarebbero scontrate violentemente. Gabriele è stato sbalzato violentemente dalla sella, impattando tragicamente contro il suolo.

Coinvolto nello scontro anche un diciassettenne, che fortunatamente ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stato medicato all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi sul posto e sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire le responsabilità del tragico evento.