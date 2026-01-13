Drammatico incidente tra due moto: un giovane trasferito d’urgenza a Palermo

Pomeriggio di sangue e paura ad Alcamo dove è avvenuto un violento incidente stradale. Il grave sinistro si è consumato in viale Europa e vede coinvolti due motocicli guidati da giovanissimi. La gravità delle ferite riportate da uno dei centauri ha richiesto l’intervento immediato di un elicottero del 118.

L’impatto ha visto protagoniste una Beta RR e una Husqvarna SM. La scena apparsa ai soccorritori è stata definita straziante: detriti sparsi per decine di metri, caschi sbalzati lontano dal punto di collisione e persino la sella di una delle moto finita sull’asfalto accanto a un paio di occhiali da vista. Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto, ma per uno dei due ragazzi le condizioni sono apparse subito critiche. È stato quindi disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso un ospedale di Palermo, attrezzato per gestire i gravi traumi riportati.

Le forze dell’ordine — Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato — sono al momento impegnate nei rilievi planimetrici per stabilire le responsabilità e la dinamica esatta dello scontro.