Società

“Ma non erano a Bari?”: i The Kolors a Palermo dopo la TV, social scatenati sul caso della diretta

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Non è stato un dono dell’ubiquità e nemmeno un esperto trucco di magia, eppure la doppia apparizione dei The Kolors nella notte di San Silvestro ha rischiato di mandare in tilt il mondo dei social. Tra teorie del complotto e post ironici, migliaia di utenti si sono chiesti come fosse possibile vedere Stash e soci contemporaneamente sul palco di Bari, in diretta nazionale, e su quello di Palermo, davanti a una piazza Ruggero Settimo gremita.

Il “caso” è scoppiato intorno alle 22.30. Mentre su Canale 5, durante lo show Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, la band faceva ballare Piazza della Libertà a Bari, molti palermitani postavano già i primi video dell’attesa sotto il Politeama. Poco dopo la mezzanotte, il quintetto è apparso fisicamente sul palco siciliano per il concertone comunale, scatenando il dibattito online: come hanno fatto a percorrere circa 500 chilometri in così poco tempo?
La spiegazione, però, è meno fantascientifica di quanto ipotizzato dai “complottisti” del web. Secondo quanto confermato da diverse fonti, l’esibizione barese dei The Kolors non era live. Il set della band era stato infatti registrato intorno alle ore 21.00 e inserito strategicamente nella scaletta della serata Mediaset.

Questo escamotage tecnico ha permesso al gruppo di espletare l’impegno televisivo in Puglia e di volare immediatamente verso Palermo per accogliere il nuovo anno insieme al pubblico siciliano, rispettando perfettamente i tempi della logistica e della musica dal vivo.

