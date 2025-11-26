Eventi

Arisa e The Kolors a Palermo per il Capodanno 2026: grande festa in piazza Politeama

Arisa e The Kolors protagonisti del Capodanno 2026 a Palermo. Concerto gratuito in piazza Politeama per salutare l'anno
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concerto di Capodanno 2026, in programma a Piazza Ruggero Settimo. La proposta artistica selezionata è quella presentata da “Gomad concerti”. «Anche quest’anno – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione comunale intende salutare il nuovo anno con un grande evento in piazza Politeama insieme ai cittadini e ai visitatori della città con una manifestazione aperta a tutti e con artisti di livello nazionale come Arisa e i The Kolors.

Sarà un momento di festa, di condivisione e di identità cittadina, da vivere in serenità e nella piena sicurezza, così come accaduto negli ultimi anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli organizzatori e dei volontari. Nei prossimi giorni, durante la conferenza stampa dedicata, presenteremo anche il programma completo delle festività: un calendario ricco, diffuso e pensato per coinvolgere non soltanto il centro, ma tante aree della città. Vogliamo che Palermo viva il Natale e il Capodanno come un’unica grande comunità, con opportunità culturali e momenti di convivialità per tutte e per tutti».

«La scelta di affidare l’organizzazione del concerto di Capodanno 2026 alla Gomad Concerti – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella – è il risultato di una procedura valutata con attenzione da una commissione tecnica riconosciuta per competenza, professionalità e autonomia. Sono stati esaminati i progetti per garantire qualità artistica, solidità organizzativa, sostenibilità economica e la capacità di assicurare uno spettacolo all’altezza delle aspettative della città, in questa occasione con due artisti in grado di abbracciare i gusti di diverse generazioni. La selezione rispecchia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto livello e ben strutturati, che valorizzino Palermo e offrano ai cittadini una festa sicura, organizzata e di grande richiamo».

News suggerite per te:

  1. Jovanotti torna in tour a Palermo con il Jova Summer Party 2026
  2. Jovanotti annuncia il nuovo tour 2026, dopo otto anni torna in Sicilia con "L’Arca di Loré"
  3. La Regione Siciliana estende il Bonus Voli fino al 2026
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Imprese protagoniste a San Giuseppe Jato: venerdì la consegna del Premio Valle dello Jato
Enogastronomia
Paura sul volo Aeroitalia. Fiamme dal motore, l’aereo ritorna in aeroporto
Cronaca
“Scarica” 18 cuccioli in strada e scappa: incastrato da un testimone e dai Carabinieri
Cronaca
Fuga folle nella notte a Carini: scappa all’alt ubriaco e senza patente, arrestato dopo l’inseguimento
Cronaca
Sorpresi a rubare olive nei terreni, 4 denunce e 3 arresti
Cronaca