Scossa di terremoto nel messinese: sisma di magnitudo 2.7 a Fiumedinisi

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 si è verificata a 2 chilometri a ovest di Fiumedinisi, in provincia di Messina. Il terremoto è stato registrato questa mattina alle ore 8:44 (ora locale italiana)m

L’epicentro del sisma è stato localizzato alle coordinate geografiche latitudine 38.0302 e longitudine 15.3610. L’ipocentro si trovava a una profondità di 40 chilometri sotto la superficie terrestre.

La rilevazione e la localizzazione del movimento tellurico sono state effettuate dalla Sala Sismica INGV-Roma, che monitora costantemente l’attività sismica sul territorio nazionale. Non vi sarebbero danni.