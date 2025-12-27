Falcone Borsellino, boom di voli internazionali: +20% nei giorni di Natale

Nel periodo compreso tra il 22 e il 28 dicembre transiteranno dall’aeroporto Falcone Borsellino circa 115 mila passeggeri, tra arrivi e partenze. Il dato complessivo evidenzia una tenuta della domanda, con una crescita significativa del traffico internazionale, superiore al 20%, a fronte di una contrazione del traffico domestico pari a circa -5%. Il quadro che emerge è coerente con le tendenze generali del turismo e con l’evoluzione della domanda di mobilità che vede aumentare l’incidenza dei flussi internazionali, mentre si riduce quella dei viaggi nazionali. Una dinamica che riflette, da un lato, il rafforzamento dell’attrattività della Sicilia sui mercati esteri e, dall’altro, una fisiologica rimodulazione della domanda domestica.

«I dati confermano una traiettoria chiara: l’aeroporto cittadino sta consolidando il proprio profilo internazionale, in coerenza con le dinamiche del turismo europeo – afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale – La crescita dei passeggeri internazionali è il risultato diretto dell’incremento dei collegamenti con l’Europa, attivati anche nella stagione invernale, e rappresenta un fattore chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per il rafforzamento delle relazioni economiche e culturali della Sicilia. La flessione del traffico domestico – conclude Battisti – va letta all’interno di un contesto più ampio di riequilibrio della domanda, mentre il trend internazionale evidenzia la capacità dello scalo di intercettare nuovi mercati e nuovi segmenti di viaggiatori. È su questa direttrice che continueremo a lavorare, per rendere la città sempre più connessa, accessibile e competitiva nello scenario aeroportuale mediterraneo ed europeo».

