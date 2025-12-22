Un Natale senza barriere a Palermo: il successo del primo “Villaggio della Solidarietà”

PALERMO. Un grande successo di partecipazione, condivisione e solidarietà ha caratterizzato la prima edizione del “Natale solidale”, il Villaggio natalizio che il 20 e 21 dicembre ha animato gli spazi del Centro Ortopedico Ferranti – Gruppo Vivitop in viale Aiace 200 a Palermo, mettendo al centro le persone e il valore della comunità.

Due giornate che hanno saputo creare un autentico senso di rete tra oltre 50 associazioni del territorio, cooperative, realtà sociali, famiglie e privati cittadini, dando vita a uno spazio accogliente, accessibile e lontano dal caos delle fiere tradizionali. Un luogo pensato in particolare per giovani con disabilità e le loro famiglie, spesso costretti a rinunciare agli eventi affollati, ma che qui hanno potuto vivere pienamente la magia del Natale in un ambiente sereno, sicuro e senza barriere.

“Prima edizione del Natale solidale. Due giorni straordinari che hanno messo insieme tantissime realtà creando un senso di comunità tra tutte le attività che ognuno di loro svolge – dichiara Rosi Pennino, fondatrice dell’associazione nazionale ParlAutismo, tra i promotori dell’iniziativa –. Un momento che ha chiamato la città alla solidarietà, tanta unione e scambi di iniziative. Questo è il vero senso del Natale: la possibilità di creare solidarietà supportandosi a vicenda. Grazie a chi ci ha ospitato e sostenuto, il Centro Ortopedico Ferranti. Buona la prima, sarà straordinaria la seconda.”

Il Villaggio, con ingresso gratuito e parcheggio agevole, è stato promosso e sostenuto dal Centro Ortopedico Ferranti – Gruppo Vivitop, che ha ospitato l’iniziativa rendendo possibile un evento interamente autofinanziato, senza alcun contributo pubblico. Le associazioni presenti hanno raccontato e condiviso le attività che portano avanti quotidianamente, creando occasioni di incontro, dialogo e collaborazione concreta.

“Fiero e orgoglioso di aver contribuito a questo magnifico Natale solidale – afferma Salvo Ferranti, titolare del Centro Ortopedico Ferranti –. Per me e per tutti è stato un tuffo emozionale, soprattutto vedere tante associazioni insieme: una vera rete fatta di cooperazione, volontariato e persone unite per donare qualcosa agli altri. Buon Natale a tutti e ci rivediamo il prossimo anno.”

Ad arricchire le due giornate, musica dal vivo, dimostrazioni sportive inclusive, animazione per tutte le età, un’area food & beverage con prodotti del territorio e la possibilità di sostenere i progetti delle associazioni attraverso libere donazioni e l’acquisto di manufatti solidali. Il “Natale solidale” si conferma così un vero luogo di comunità, dove la solidarietà diventa azione concreta e nessuno è lasciato indietro. Una prima edizione che pone basi solide per un appuntamento destinato a crescere e a tornare anche il prossimo anno.