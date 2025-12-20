Scoppia incendio in casa, famiglia fugge dal rogo, salvato il cane rimasto in trappola

SANTA FLAVIA (PA) – Attimi di apprensione questa mattina a Santa Flavia, dove un violento incendio è divampato intorno alle 8:30 in una palazzina residenziale di via Tarantino. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al primo piano di un edificio che si sviluppa su tre livelli.

All’interno dell’abitazione al momento del rogo si trovava una famiglia composta da quattro persone. Fortunatamente, gli occupanti si sono accorti tempestivamente del fumo e del calore, riuscendo a guadagnare l’uscita e a mettersi in salvo in strada prima che la situazione degenerasse, senza riportare conseguenze fisiche.

Tuttavia, all’appello mancava il cane della famiglia, rimasto bloccato all’interno dei locali invasi dal fumo. L’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco è stato determinante non solo per domare le fiamme, ma soprattutto per individuare e portare in salvo l’animale, restituendolo all’affetto dei proprietari.

Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno avviato le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile, verificando la stabilità della struttura e scongiurando la presenza di ulteriori focolai. Le cause scatenanti del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Santa Flavia per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.