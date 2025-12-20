Cronaca

Scoppia incendio in casa, famiglia fugge dal rogo, salvato il cane rimasto in trappola

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

SANTA FLAVIA (PA) – Attimi di apprensione questa mattina a Santa Flavia, dove un violento incendio è divampato intorno alle 8:30 in una palazzina residenziale di via Tarantino. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al primo piano di un edificio che si sviluppa su tre livelli.
All’interno dell’abitazione al momento del rogo si trovava una famiglia composta da quattro persone. Fortunatamente, gli occupanti si sono accorti tempestivamente del fumo e del calore, riuscendo a guadagnare l’uscita e a mettersi in salvo in strada prima che la situazione degenerasse, senza riportare conseguenze fisiche.

Tuttavia, all’appello mancava il cane della famiglia, rimasto bloccato all’interno dei locali invasi dal fumo. L’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco è stato determinante non solo per domare le fiamme, ma soprattutto per individuare e portare in salvo l’animale, restituendolo all’affetto dei proprietari.

Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno avviato le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile, verificando la stabilità della struttura e scongiurando la presenza di ulteriori focolai. Le cause scatenanti del rogo sono ancora in fase di accertamento.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Santa Flavia per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.

News suggerite per te:

  1. Bagheria, donna vittima di violenza fugge con i figli: il Comune mette in salvo anche il cane
  2. Rogo nella notte a Marineo, distrutti escavatori e veicoli da cantiere
  3. Cane cade in un canale interrato: salvato dai vigili del fuoco dopo 24 ore nel Palermitano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Meteo Sicilia, feste bagnate e freddo: in arrivo il ciclone di Natale
Meteo
Assunzioni Sispi Palermo, si parte con 16 informatici: a gennaio nuova selezione
Economia&Lavoro
Grave incidente stradale sulla Palermo-Catania, 2 feriti
Cronaca
Palermo, record per l’Ortopedia dell’Ingrassia: superata quota 1.100 interventi
Cronaca
Rubano auto ma ha il GPS, arrestato minorenne palermitano
Cronaca