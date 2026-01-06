Cronaca

Scoppia incendio nei capannoni di Arredo Verde nel complesso di Grande Migliore

Un vasto incendio è divampato all’interno dei capannoni della società Arredo Verde, situati nel complesso Grande Migliore in via Buzzanca, a Palermo. L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno delle strutture.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco che, dopo diverse ore di lavoro intenso, sono riuscite a domare il rogo. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Non si registrano feriti. Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora al vaglio degli investigatori. Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per gestire la viabilità nella zona.

