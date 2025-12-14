Cronaca

Cane cade in un canale interrato: salvato dai vigili del fuoco dopo 24 ore nel Palermitano

Ore di angoscia e un dispiegamento di forze notevole per salvare la vita di un cane a Camporeale, in provincia di Palermo. Quella che doveva essere una tranquilla giornata in contrada Montagnola si è trasformata in un incubo per il proprietario dell’animale, quando il cane è improvvisamente scomparso dalla vista, scivolando all’interno di un canale di scolo collegato a un tubo interrato.

L’allarme è scattato immediatamente. Il proprietario, resosi conto della gravità della situazione e dell’impossibilità di recuperare l’animale autonomamente, ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero, tuttavia, si sono rivelate molto più complesse del previsto.

Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per 24 ore consecutive. L’animale, infatti, era scivolato in profondità, finendo incastrato a circa un metro e mezzo sottoterra. È stata necessaria una combinazione di strumentazione tecnica per l’individuazione della posizione esatta e di scavi mirati per raggiungere il condotto senza ferire l’animale.

Dopo una lunga attesa e un lavoro chirurgico da parte dei pompieri, il cane è stato raggiunto, estratto dal tubo e riportato in superficie, spaventato ma salvo, per la gioia del suo padrone. Un intervento complesso che testimonia, ancora una volta, la dedizione dei Vigili del Fuoco anche nel soccorso animale.

