Palermo, sospesa la ZTL per le festività natalizie: ecco i giorni interessati

Il Comune di Palermo ha deciso di facilitare gli spostamenti dei cittadini durante le festività di fine anno. L’Area della Mobilità Urbana ha disposto la sospensione della zona a traffico limitato in alcune giornate strategiche del periodo natalizio. Il provvedimento, firmato dal dirigente Ing. Roberto Biondo, entrerà in vigore immediatamente e riguarderà sei giornate specifiche: domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 dicembre, oltre a domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre. Durante queste date, la ZTL diurna non sarà attiva.

Un’ulteriore agevolazione è prevista per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, quando anche la ZTL notturna resterà sospesa.

La decisione è stata motivata dalla necessità di agevolare la partecipazione dei fedeli agli eventi religiosi organizzati dalle parrocchie e confraternite del centro storico, oltre che per garantire maggiore libertà di movimento ai cittadini durante lo shopping natalizio e le celebrazioni festive.

L’ordinanza numero precisa che le limitazioni normalmente previste dalle disposizioni del 2017 e del 2020 non si applicheranno comunque nelle giornate festive del 25 dicembre e del 1° gennaio.

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere la Ztl diurna nei giorni più intensi del periodo natalizio. Il provvedimento nasce quindi per favorire i cittadini nei loro spostamenti con i mezzi privati all’interno del Centro storico e per tutti i fedeli che vorranno partecipare alle solenni Messe che saranno celebrate nei prossimi giorni”. Lo hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta.