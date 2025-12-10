Economia&Lavoro

Amat Palermo offre un abbonamento per tutti a 10 euro per le festività natalizie, puoi prendere bus e tram

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Nuova promozione di Amat. Su indicazione del sindaco Lagalla – per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico ed anche per snellire la circolazione stradale in questo periodo di festività – da oggi e fino a tutto il 6 gennaio l’Azienda di via Roccazzo propone l’abbonamento “Promo Natalizio” al costo di 10 euro e valido su tutte le linee bus e tram.

Questo speciale abbonamento sarà acquistabile esclusivamente con l’utilizzo delle app MyAMAT e Palermobilità. “Abbiamo richiesto ad AMAT di introdurre una misura straordinaria per agevolare gli spostamenti durante le festività e rendere più fluida la mobilità cittadina. Questa promozione va nella direzione di sostenere il trasporto pubblico, ridurre il traffico e favorire una fruizione più ordinata e sostenibile della città. Ringrazio AMAT per la disponibilità e l’impegno nel mettere in campo un’iniziativa utile e concreta per i cittadini”.

“L’iniziativa, che raccoglie una precisa indicazione dell’amministrazione – ha detto Giuseppe Mistretta presidente di Amat – punta a incentivare cittadini e visitatori ad utilizzare i mezzi pubblici potenziati nella loro frequenza specialmente in questo periodo festivo con l’obiettivo di preferirli all’auto privata che potrà anche essere lasciata nei parcheggi di interscambio gratuiti di piazzale Francia e Lennon e alla Stazione Notarbartolo (Lavagnini). Siamo certi che anche questa iniziativa sarà accolta favorevolmente da tutti i cittadini”

