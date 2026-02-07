Pioggia di nuove aree pedonali a Palermo e cambiano i varchi della Ztl

Palazzo delle Aquile accelera sulla mobilità sostenibile. La giunta comunale ha dato il via libera a un corposo pacchetto di provvedimenti che ridisegna la circolazione nel centro storico, trasformando diverse strade e piazze della Ztl in zone a uso esclusivo dei pedoni. Un intervento che, nelle parole del sindaco Roberto Lagalla, rappresenta un tassello cruciale per la rigenerazione urbana e la vivibilità della città.

Le novità: da Ballarò alla Vucciria

La delibera sancisce la pedonalizzazione definitiva di arterie storiche e piazze simbolo. Tra i cambiamenti più significativi spiccano quelli nel quartiere Ballarò, con la chiusura al traffico di via Ballarò, piazza del Carmine e via Giovanni Naso. Novità importanti anche per la zona della Vucciria, dove diventano pedonali tratti di via dei Cassari, via Coltellieri e piazza Caracciolo.

Non mancano interventi in aree di pregio come piazza Rivoluzione (nel tratto tra via Divisi e via Cantavespri) e via Candelai, quest’ultima pedonalizzata nel segmento tra vicolo Travicelli e via Maqueda.

Zone di libero transito: dove si potrà circolare

Oltre ai divieti, il Comune ha confermato e ampliato i percorsi di libero transito per agevolare i flussi necessari. Tra le strade interessate figurano via Cesare Battisti, via Generale Cadorna e l’area attorno a piazza San Vito e piazza dei Beati Paoli.

Secondo l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, l’obiettivo è chiaro: «Mettere al centro le persone e lo spazio pubblico, sottraendo centimetri preziosi alle auto per restituirli alla socialità e al decoro».