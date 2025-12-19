Maxi tamponamento sulla A19, rallentamenti verso Villabate

Paura lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi di Villabate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro automobili, rimaste danneggiate in una violenta carambola.

Tra i veicoli incidentati anche una Smart, apparsa gravemente danneggiata, e un Suv fermo sul margine della carreggiata. L’impatto è avvenuto all’altezza di via Giafar, in un tratto particolarmente trafficato dell’asse viario che collega Palermo all’autostrada in direzione Catania.

Il tamponamento ha causato pesanti rallentamenti al traffico, con code e disagi soprattutto per gli automobilisti diretti verso Villabate. Sul posto si sono registrate lunghe attese, mentre la circolazione è proseguita a rilento.