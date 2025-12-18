Politica

Palermo-Sciacca, 45 incidenti nel 2025: “La Regione dice che è sicura, ma le vittime dicono altro”

SS 624, Catanzaro (PD): "45 incidenti nel 2025, i dati ufficiali non cancellano le preoccupazioni sulla strada della morte"
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

“I dati ufficiali non cancellano le preoccupazioni di automobilisti e sindaci”. Lo afferma oggi Michele Catanzaro, Capogruppo PD all’Ars, dopo il tavolo tecnico tenutosi all’Assessorato Regionale Infrastrutture per esaminare la serie incredibile di gravi incidenti stradali che si verificano da sempre sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca.

Secondo Catanzaro, che negli anni ha presentato una serie innumerevole di interrogazioni parlamentari e denunce, il tavolo tecnico rappresenta, seppure in ritardo, un primo segnale di attenzione verso un asse viario strategico, che attraversa tre province e che nel solo 2025 è stato teatro di 45 incidenti, alcuni purtroppo mortali. “Dopo anni di silenzi – dichiara – è positivo che la Regione abbia finalmente avviato un confronto strutturato. Sorprende tuttavia la conclusione secondo cui la strada risulterebbe “sicura”, a fronte delle numerose criticità segnalate quotidianamente dagli automobilisti e delle ripetute richieste di intervento avanzate dai sindaci dei Comuni delle province di Agrigento, Trapani e Palermo collegati a questa arteria”.

Pur prendendo atto delle risultanze tecniche emerse dal tavolo – al quale hanno partecipato anche forze dell’ordine e prefetture – Catanzaro ribadisce con forza la necessità che Regione e Anas mantengano alta e costante l’attenzione su un’infrastruttura che oggi sopporta un volume di traffico ben superiore a quello previsto al momento della sua realizzazione. “Chiediamo inoltre – conclude – di fornire dettagli sui sistemi di controllo di ultima generazione annunciati dall’Assessorato, affinché si possa verificare concretamente l’efficacia delle misure previste per aumentare la sicurezza di una strada che è denominata “Strada della Liberazione”, ma più conosciuta dai siciliani come “Strada della morte”.

News suggerite per te:

  1. Palermo-Sciacca strada killer, “La Regione intervenga subito”
  2. Palermo-Sciacca, la strada della morte: un morto e sette feriti in poche ore
  3. La Regione Siciliana ha assunto due donne vittime di violenza, firmati i contratti
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Foto e video di bimbi sotto i 5 anni abusati, 2 arresti e 3 denunce in Sicilia: coinvolto operatore sanitario
Cronaca
Si ubriacano all’addio al celibato e finisce in rissa, notte di follia e botte in centro
Cronaca
Forestali, via libera dell’Ars: più lavoro e stipendi più alti
Lavoro Politica
Natale 2025 a Petralia Soprana
Il Natale a Petralia Soprana: tradizioni, cultura e comunità nel cuore delle Madonie
Comunicati stampa
Lutto nel Palermitano, muore a 49 anni Elena Lo Baido: era la moglie del sindaco di Borgetto
Cronaca