Economia&Lavoro

Palermo capitale (delle code): è la città più trafficata d’Italia, lo dice TomTom

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Se avete la sensazione di passare metà della vostra vita al volante tra via Roma e viale Regione Siciliana, i dati ufficiali ora vi danno ragione. Secondo il TomTom Traffic Index 2025, Palermo ha ufficialmente conquistato il primato di città più trafficata d’Italia, superando storiche “rivali” della colonna come Milano e Roma.

Con un livello medio di congestione del 51%, il capoluogo siciliano stacca nettamente il resto del Paese. Per intenderci: muoversi a Palermo significa impiegare oltre la metà del tempo in più rispetto a quanto servirebbe in condizioni di strada libera. Mentre a Milano (seconda con il 49%) e Catania (terza con il 47%) la situazione resta critica, Palermo è l’unica a superare la soglia psicologica del 50%.

L’analisi scende nel dettaglio dei tempi di percorrenza:
Media ordinaria: in 15 minuti si percorrono appena 6,8 chilometri.
Ore di punta (ore 18:00): il dato crolla drasticamente, con soli 3,8 chilometri percorsi nello stesso arco di tempo.
La giornata “nera”: l’8 aprile 2025 è stato il giorno peggiore dell’anno, con un picco di congestione del 111%.

Nonostante il record nazionale, Palermo può (magra consolazione) guardare al resto del mondo con un sospiro di sollievo. Sebbene in Europa città come Dublino (72%) o le polacche Lodz e Lublin rendano la mobilità un incubo costante, la classifica globale vede in testa Città del Messico con un soffocante 75,9%.

Il dato palermitano del 2025 conferma però un trend preoccupante: la velocità media è in calo rispetto all’anno precedente, segno che la mobilità urbana resta il principale nodo da sciogliere per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

News suggerite per te:

  1. Monreale capitale del cibo di strada: arriva l’International Street Food
  2. Aeroporto, presentata la stagione invernale 2025: più voli e nuove rotte per Varsavia e Bratislava
  3. Palermo-Sciacca, 45 incidenti nel 2025: “La Regione dice che è sicura, ma le vittime dicono altro”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia negli USA, morto in un incidente pilota dell’Aeronautica siciliano Salvatore Carpitano
Cronaca
Allerta meteo gialla lunedì 26 gennaio: piogge e burrasca su Palermo e altre cinque province
Cronaca In primo piano
Piano Battaglia, cade sulla neve e si frattura, 15enne batte la testa sulle rocce
Cronaca
Temporali e vento forte, scatta l’allerta meteo gialla in Sicilia
Cronaca
Galline, anatre e rarità: ai Cantieri della Zisa una sfilata di “bellezze” piumate
Eventi