Presepe Vivente di Sutera 2025, la Natività che riporta indietro nel tempo: il presepe nel presepe

La magia del Natale lì dove il tempo sembra essersi fermato. All’interno del quartiere arabo Rabato di Sutera, uno dei Borghi più belli d’Italia, torna il Presepe Vivente di Sutera con la XXVI edizione. Un evento capace di immergere i suoi visitatori tra storia, tradizione e identità popolare. Una rappresentazione della Natività ma anche un viaggio attraverso la memoria collettiva di un intero territorio e della sua gente.

L’edizione 2025 propone cartoline viventi che prendono vita tra vicoli antichi, case dammusate e scorci senza tempo. Centinaia di figuranti animano il quartiere Rabato facendo rivivere, sotto gli occhi dei visitatori, la civiltà contadina siciliana e l’artigianato locale dei primi del Novecento. Ogni scena racconta un mestiere, un gesto, una storia: la putìa dello scarparu (calzolaio), la farmacia con rimedi e metodi antichi, la pastara, la tessitrice, u picuraru, lu conzapiatta, il riparatore di vasellame, lu issaru che polverizza il gesso grazie a un torchio mosso da un asinello, e tanti altri. Ognuno è rappresentato con i propri ferri del mestiere e con costumi rigorosamente autentici o fedelmente ricostruiti. E poi, naturalmente, l’immancabile e suggestiva grotta della Natività con San Giuseppe, Maria e il Bambino Gesù.

Mentre tra le strette vie del quartiere Rabato riecheggiano le voci di viddani e mestieranti, la fervente attività quotidiana restituisce l’immagine viva e pulsante di una comunità attiva, che abita e tramanda saperi antichi.

Straordinari sono anche gli interni delle abitazioni, ambienti originali che il tempo ha preservato intatti. Stanze che raccontano il lavoro e la vita del contadino, dell’artigiano e del padre di famiglia, offrendo ai visitatori uno spaccato autentico dei modi di vivere e di abitare della comunità di Sutera. Un presepe nel presepe, dove il quartiere stesso diventa scenografia naturale della Natività.

Il percorso è arricchito da animali, scene di vita quotidiana e degustazioni di prodotti tipici locali. I visitatori potranno gustare li ciciri, lu pani cunzatu, la minestra di maccu, lu virciddatu, prodotto DECO, accompagnati da vino e tisana, simboli di una tradizione gastronomica e conviviale che non si vuole dimenticare.

Dal 2005 il Presepe Vivente di Sutera è inoltre inserito nel R.E.I., il Registro dell’Eredità Immateriale, nella sezione del Libro dei Saperi, a testimonianza del suo valore culturale e identitario.

L’edizione 2025 si svolgerà il 26, 27 e 28 dicembre 2025 e il 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nel quartiere Rabato di Sutera, in provincia di Caltanissetta.