Marito e moglie di 67 anni spacciano a Palermo: arrestati

Sono stati arrestati in flagranza di reato due coniugi di 67 anni ritenuti responsabili di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Brancaccio e Villagrazia di Palermo, nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Brancaccio.

La coppia, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stata sottoposta a una perquisizione domiciliare d’iniziativa. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto sei involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 35 grammi, insieme a materiale per il confezionamento della sostanza e a 2.835 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e ritenuti provento dell’attività illecita.

La droga e il denaro erano nascosti all’interno di un calzino, che l’uomo ha tentato invano di gettare durante la perquisizione. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto di entrambi i coniugi, disponendo per l’uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

