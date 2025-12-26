CronacaIn primo piano

Cena di Natale finisce nel sangue: moglie e marito litigano e lei lo accoltella

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si è trasformata in tragedia la serata di Natale per una coppia residente nella zona nord di Messina. In un’abitazione nel comprensorio di Faro Superiore, una donna di 49 anni è stata arrestata dai Carabinieri con la pesante accusa di tentato omicidio ai danni del coniuge.

L’allarme è scattato quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto per soccorrere l’uomo, ferito gravemente durante un violento scontro domestico. Notata la natura delle lesioni, i medici hanno immediatamente allertato i militari della Compagnia Messina Centro e del Nucleo Operativo.

Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra le mura di casa. La donna avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendo ripetutamente il marito. Gli inquirenti, dopo i rilievi nell’appartamento, hanno rinvenuto e sequestrato l’arma del delitto.

Per la 49enne è scattato l’arresto in flagranza. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Messina, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La vittima è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale Papardo, dove si trova attualmente ricoverata per le cure necessarie; le sue condizioni restano sotto osservazione dei sanitari.

