A Partinico lo spettacolo “Pixel di Seppia” : teatro, giovani e solidarietà contro il disagio sociale

l 21 Dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Palazzo dei Carmelitani di Partinico si svolgerà una rappresentazione teatrale intitolata “Pixel di Seppia”.

L’evento é realizzato dalla Consulta Giovanile di Partinico in collaborazione con Teatro Homecoming e il patrocinio gratuito del Comune di Partinico.

Uno spettacolo teatrale intenso e necessario, che affronta con coraggio e sensibilità i temi della violenza e del disagio giovanile, del lutto, della solitudine e della pressione sociale nell’epoca dei social network.

Attraverso un linguaggio diretto, il protagonista si confronta con l’assenza della sorella scomparsa e con l’urgenza di raccontarsi.

Pensato per un pubblico giovane ma capace di parlare anche agli adulti e a ogni generazione, lo spettacolo si propone come uno strumento di riflessione autentica

Il teatro così torna a essere luogo di incontro, di domanda e di confronto. Una finestra sul mondo, o forse solo uno specchio, nel quale gli spettatori sono invitati a riconoscersi.

Alla luce del tema affrontato la Consulta ha deciso di collaborare con l’Associaizone A.S.D. Paolo La Rosa, e di devolvere in beneficenza parte del ricavato.

Inoltre sarà disponibile sui canali social un Google form https://forms.gle/EQEBVFQJkGn6GyYb7 per avere contezza delle presenze e assicurare un posto a chi desidera partecipare.

Per informazioni contattare le referenti:
Nives Mattina (327 872 1399)
Alessandra Maltese (380 793 8254)

