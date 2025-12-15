Vola da 10 metri dal viadotto sulla Statale, giovane estratto dalle lamiere

Tragedia sfiorata sulla statale 115 a Porto Empedocle, dove una vettura è precipitata dal viadotto Re finendo in mezzo alla vegetazione dell’area di cantiere sottostante. Alla guida c’era un ragazzo di 25 anni del posto, rimasto intrappolato tra le lamiere della sua Citroen C3. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno impiegato circa mezz’ora di lavoro per estrarre il giovane dall’abitacolo accartocciato del veicolo, rimasto incastrato tra un pilone del ponte e la fitta vegetazione.

Le condizioni del venticinquenne empedoclino, per fortuna, non sarebbero gravi: il ragazzo è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, nonostante abbia riportato alcune fratture. Tra i soccorritori c’è già chi parla di “miracolo”, considerando la dinamica dell’incidente e l’altezza da cui l’auto è precipitata.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti del Commissariato “Frontiera” e i colleghi della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il volo nel vuoto della vettura lungo il tratto stradale che collega Realmonte con Porto Empedocle.

Sul posto due ambulanze del 118. Una di queste ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.