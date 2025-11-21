Cronaca

Incidente in Circonvallazione: scontro tra 3 auto, ci sono feriti

Circolazione in tilt all’ingresso di Palermo. Un brutto sinistro si è verificato in viale Regione Siciliana, a ridosso dell’ex rotonda di via Oreto. Nell’impatto, che ha visto coinvolte tre vetture — una Lancia Ypsilon, una Fiat 500X e una Mercedes — sono rimaste ferite tre persone.

Lo scontro, avvenuto sulla carreggiata in direzione del capoluogo, è stato particolarmente violento. I conducenti sono stati liberati dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo sono sopraggiunti anche i soccorritori del 118 e la polizia municipale. I feriti sono un giovane e due donne, rispettivamente di 24, 51 e 45 anni.
L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità: code chilometriche sono segnalate già da Villabate e lungo l’autostrada A19. Sono in atto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

