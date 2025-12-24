Incidente sulla Palermo-Sciacca, pompiere eroe salva 4 vite da auto in fiamme: elogio dal Ministro

Durante un viaggio lungo l’arteria che unisce il capoluogo siciliano ad Agrigento, ha assistito a un grave scontro automobilistico. Senza perdere tempo, si è immediatamente attivato per soccorrere le vittime, riuscendo a estrarre quattro occupanti rimasti prigionieri in due veicoli che stavano andando a fuoco. L’artefice di questo salvataggio è Giuseppe Sorrentino, pompiere volontario della Sicilia occidentale, responsabile di squadra presso la sede operativa di Carini. Il coraggioso intervento è stato compiuto mentre non era in servizio attivo.

L’episodio ha destato l’interesse del titolare del Viminale, Piantedosi, che ha voluto esprimere la propria gratitudine attraverso un messaggio sui suoi profili social.

“Giuseppe – si legge nelle parole del ministro – ha reagito con tempestività e ha dimostrato quella dedizione e quella preparazione che distinguono i membri del Corpo nazionale, impegnandosi con determinazione per liberare le quattro vittime intrappolate e salvandole prima che venissero raggiunte dalle fiamme. Un gesto salvifico che conferma, nuovamente, come l’uniforme non sia soltanto un abito, ma rappresenti l’identità profonda di chi ha scelto di servirla”.