Palermo, arriva la Gnv Virgo: è il traghetto più green d’Italia

Una cerimonia di grande prestigio ha segnato ieri sera l’arrivo al porto di Palermo della Gnv Virgo, l’innovativa nave della flotta Grandi Navi Veloci destinata ai collegamenti con Genova. L’evento inaugurale, presentato dall’attore Giuseppe Fiorello, ha visto la partecipazione della campionessa di nuoto Federica Pellegrini nelle vesti di madrina, dell’étoile Eleonora Abbagnato, del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino e dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

La nuova unità rappresenta un traguardo significativo per la mobilità marittima italiana: si tratta infatti del primo traghetto nazionale per lunghe distanze equipaggiato con motori a gas naturale liquefatto. La compagnia marittima rafforza così la propria presenza sulle tratte siciliane puntando su sostenibilità e innovazione tecnologica.

Secondo Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Gnv e Msc Cruises, l’imbarcazione costituisce “il traghetto tecnologicamente ed ambientalmente più avanzato del Paese” e rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione: grazie all’utilizzo di bio-Gnl durante una recente navigazione, la nave ha già raggiunto emissioni nette zero, anticipando i target europei in materia ambientale.

Matteo Catani ha sottolineato l’importanza strategica dell’isola per la compagnia: “La Sicilia continua a essere al centro dei nostri investimenti, con l’arrivo delle unità più moderne della flotta”, confermando l’impegno di Gnv nel potenziare i collegamenti con il capoluogo siciliano attraverso mezzi all’avanguardia.