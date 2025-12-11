Cronaca

A18 Messina-Catania, donna minaccia atti estremi: salvata dagli agenti

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un tempestivo e delicato intervento del personale della Polizia Stradale di Giardini Naxos ha scongiurato un potenziale dramma lungo l’autostrada A/18 Messina-Catania.

Gli agenti sono riusciti a prestare soccorso a una donna in grave stato confusionale che minacciava atti autolesionisti all’interno di un’area di servizio.

L’allarme in area di sosta

Una pattuglia in servizio di vigilanza autostradale, transitando, ha notato un veicolo fermo in un’area di servizio con alcune persone attorno.

I poliziotti hanno immediatamente constatato la gravità della situazione: una donna si trovava in palese e forte stato di agitazione, manifestando intenti autolesionisti e minacciando le altre persone presenti.

Il soccorso degli agenti

La prontezza degli agenti è stata cruciale. Dopo aver messo rapidamente in sicurezza l’area e le persone coinvolte, gli operatori della Polstrada hanno avviato le procedure di intervento.

Ne è seguita una lunga e complessa interlocuzione con la donna, gestita con grande professionalità e sensibilità. La capacità di mediazione degli agenti ha permesso di superare il momento di crisi acuta e di convincere la donna a desistere dai suoi propositi.

Al termine del delicato confronto, è stato possibile prestare soccorso e accompagnare la donna presso una struttura sanitaria protetta. Qui è stata identificata e affidata ai servizi sanitari e sociali competenti, che potranno garantirle il necessario supporto e il prosieguo delle cure.

L’intervento della Polizia Stradale di Giardini Naxos si è rivelato fondamentale per la salvaguardia della vita umana, dimostrando ancora una volta l’importanza della vigilanza costante e della preparazione del personale nelle situazioni di emergenza che richiedono non solo prontezza operativa, ma anche spiccate doti umane e psicologiche.

