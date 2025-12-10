Due incidenti sulla Palermo-Mazara, camion e betoniera si scontrano, poi cade un motociclista

Mattinata complicata lungo l’autostrada Palermo-Mazara, dove due distinti incidenti hanno provocato pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 10 sulla corsia in direzione Palermo; circa un’ora più tardi, nello stesso tratto – all’altezza della zona industriale nord – si è verificato un secondo sinistro, questa volta verso Trapani.

Coinvolti due mezzi pesanti e un motociclista

Nel primo incidente un camion e una betoniera si sono tamponati, causando la temporanea chiusura della corsia interessata. Sul lato opposto dell’autostrada, invece, un motociclista è caduto riportando lievi ferite: secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti, e le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico. Fino alla rimozione dei mezzi incidentati si sono formate lunghe code sia in ingresso verso Palermo sia in direzione Trapani. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei due episodi.