Sulle Madonie concerti, presepe vivente, mercatini e tanto altro, a Gangi trionfa il Natale

Incastonato tra i monti del palermitano, nel cuore delle Madonie, il comune di Gangi(borgo più bello d’Italia 2014) si immerge nella magia del Natale con un calendario ricco di eventi per grandi e piccini. Sono previsti fino all’undici gennaio (2026) concerti, presepe vivente, mercatini e tanto altro.

Sabato prossimo (13 dicembre), alle ore 21, la sala polifunzionale ospiterà il concerto Blue Jive – rassegna “Gangi in palco”. Il 14 dicembre a palazzo Bongiorno, alle ore 17, ci sarà la presentazione del libro “Storie di Sud” di Roberto Strano, conversa con l’autore Santi Cicardo. A seguire, alle ore 18, inaugurazione, in corso Umberto I (ex negozio Alongi), della Casa di Babbo Natale allestita e curata dalla Fidapa. E alle 18,30, sala polifunzionale, “Eneide” spettacolo presentato dall’associazione Giacomo Cuticchio Ensemble, con il sostegno di NUOVOIMAIE.

Il 20 dicembre, alle ore 21, spazio alla cover di Zucchero la sala Polifunzionale ospiterà il concerto del gruppo musicale”Dune Mosse”: Zucchero Tribute Band, omaggio a Zucchero Fornaciari.

Spazio ai più piccini il 21 dicembre: la palestra della scuola elementare di San Paolo, dalle 16,30, ospiterà il Natale dei bambini – Babbo Natale e i suoi amici, musica, gonfiabili e tanto divertimento. Alle 17,30 nei locali della sala polifunzionale si svolgerà lo spettacolo musicale ” … e nasciu lu Bammineddu” con Filippo Paternò, Salvatore La Placa e Pietro La Placa a cura della Fidapa.

Musica e divertimento per i più giovani il 23 dicembre, quando piazzetta Zoppo di Gangi ospiterà il Forum Christmas Party 2025 – a cura del Forum Giovani di Gangi. Start a partire dalle 23,30.

La vigilia di Natale alle ore 16 Babbo Natale in moto per le vie cittadine a cura dell’associazione Endurotti. Allo scoccare della mezzanotte l’amministrazione Comunale augurerà Buon Natale con degustazione di panettoni tipici artigianali e l’animazione musicale di Calogero Migliore. Appuntamento in piazzetta Zoppo di Gangi. A Natale l’atmosfera si farà più sognante con i Zampognari che animeranno il Corso Umberto e piazza del Popolo.

Dal 26 al 29 dicembre al via uno degli eventi più attesi dell’anno: il presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme” a cura dell’Associazione Da Nazareth a Betlemme. Durante i quattro giorni della kermesse prevista l’animazione con: “..E vinniru li Pastura” rievocazione di canti natalizi.

La Pro Loco il 5 gennaio, alle ore 21, nei locali della palestra della scuola elementare di San Paolo organizza la Tombolata dell’Epifania.

Il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, “Visita dei Re Magi a Gesù Bambino” con partenza da piazza San Paolo, ore 18, per poi raggiungere la Chiesa Madre. E alle ore 21 la sala Polifunzionale ospiterà il concerto dell’Epifania a cura dell’Orchestra di Flauti “Albisiphon Ensemble” & Coro degli Erei.

A chiudere, gli eventi natalizi 2025, l’11 gennaio la consegna, nella sala Polifunzionale (ore 17) del premio Nuova Accademia degli Industriosi e Premio Santi Centineo con Lectio Magistralis del professor Giovanni Ventimiglia.

Diversi anche i presepi artigianali da visitare, dall’otto dicembre al sei gennaio, dislocati nelle parrocchie del Santissimo Salvatore, Santa Maria e nelle chiese della Santissima Trinità e di San Leonardo (consultare l’orario delle visite). E ancora il presepe in pasta di pane realizzato da Francesco Lo Giudice fruibile nelle sale nobili di palazzo Bongiorno.

“Un Natale di gioia e festa, ma anche una grande occasione per trascorrerlo in compagnia per questo proponiamo eventi teatrali, musicali e artistici – hanno dichiarato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Stefano Sauro – eventi che possano diventare uno stimolo alla riscoperta dello spirito di comunità. Ovviamente attesissimo è il presepe Vivente da Nazareth a Betlemme che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta l’Italia. Abbiamo allestito un cartellone natalizio di rispetto anche grazie al sostegno della Pro Loco, Forum Giovani e altre associazioni gangitane che ci collaborano, un sostegno economico è arrivato da Città Metropolitana”.