Comunicati stampa

Cammarata celebra la XX edizione del suo Presepe Vivente: un viaggio nella memoria, nella fede e nella tradizione siciliana

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Cammarata si prepara a riaccendere la magia del Natale con la XX edizione del suo celebre Presepe Vivente, ormai riconosciuto come uno degli appuntamenti più evocativi dell’intera Isola. Nato nel 2003 all’interno della comunità parrocchiale di San Vito, grazie all’impegno dell’Associazione SS. Crocifisso degli Angeli, l’evento è cresciuto negli anni fino a diventare un simbolo identitario, capace di incantare spettatori di ogni età e provenienza.

La rappresentazione della Natività si svolge nel cuore del centro storico, dove il complesso di antiche abitazioni in pietra si trasforma in una vera e propria macchina del tempo. Varcato l’ingresso di via Coffari, il visitatore ha la sensazione di immergersi in un’altra epoca. Le stradine, le cantine e le vecchie stalle, un tempo abitate dalle famiglie del quartiere, tornano a vivere grazie ai circa duecento figuranti che, indossando abiti dell’Ottocento e del primo Novecento, ricreano scene quotidiane della tradizione contadina locale.

La comunità si stringe attorno alla Natività, che rappresenta il fulcro di un percorso carico di silenzio, emozione e spiritualità. L’allestimento, frutto di un lavoro meticoloso che coinvolge volontari di ogni generazione, viene arricchito ogni anno da nuovi dettagli. Strumenti agricoli e utensili artigianali, messi a disposizione dagli abitanti, contribuiscono a ricostruire con fedeltà atmosfere e mestieri ormai scomparsi. Ogni ambiente diventa una piccola testimonianza di vita vissuta, una narrazione che si tramanda grazie ai ricordi degli anziani del paese, considerati preziosi custodi di una memoria collettiva che continua a rinnovarsi. Il Presepe Vivente di Cammarata non è soltanto una manifestazione religiosa, ma un’esperienza che unisce sacro e tradizione popolare. Attraverso la rievocazione della nascita di Gesù e la riproduzione degli antichi usi locali, i visitatori si immergono in un incredibile percorso emozionale, capace di emozionare e di restituire il vero senso della festività natalizia.

Info utili

Date: 26-28-30 Dicembre 2025, 1-3-4-6 Gennaio 2026 dalle ore 17 alle ore 21
Contatti: 353 3541910
Email: info@presepeviventecammarata.it
Social: Facebook e Instagram
Prenotazioni per gruppi superiori a 30 persone
Sito: https://www.presepeviventecammarata.it/prenota/

News suggerite per te:

  1. Cammarata Gape Sport e MG Consulting, “A rischio chiusura il punto vendita di viale Regione Siciliana”
  2. Terna e UniPa, via alla quarta edizione del master Tyrrhenian Lab
  3. Al via la ventesima edizione del Progetto educativo antimafia del Centro Pio La Torre
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Omicidio-suicidio a Corleone: Lucia Pecoraro strangola la figlia Giuseppina e si impicca
Cronaca
Omicidio-suicidio a Corleone: Lucia Pecoraro uccide la figlia Giuseppina e si toglie la vita
Cronaca In primo piano
Palermo, incendio nella notte in via Laurana: salvati inquilini e animali domestici
Cronaca
Spaccio di droga allo Zen, due arresti: dosi nascoste in auto abbandonata e crepe nei muri
Cronaca
Meteo, allerta gialla in Sicilia per sabato 6 dicembre: rischio piogge e rovesci
Cronaca