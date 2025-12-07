Cronaca

Aggredisce passanti con una catena e ferisce un anziano: denunciato 28enne a Palermo

Attimi di paura in via XXVII Maggio, a Palermo, per un’aggressione a colpi di catena. I carabinieri della Stazione di Brancaccio hanno deferito un pregiudicato ventottenne. L’uomo, in preda a un raptus, impugnando una catena di ferro, ha inizialmente minacciato alcuni passanti e danneggiato diverse auto parcheggiate, il tutto senza alcuna apparente motivazione.

La furia del giovane è degenerata con il ferimento di un anziano di 81 anni, colpito dall’oggetto contundente lanciato dall’aggressore. Non pago, il 28enne ha poi fatto irruzione all’interno di un istituto scolastico della zona, bloccando di fatto le lezioni e seminando il panico tra docenti e alunni. L’uomo è stato infine fermato e segnalato all’Autorità Giudiziaria.

