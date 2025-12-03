Ore di ansia a Palermo, uomo scomparso a Montepellegrino: ritrovata la sua auto

Proseguono da questa mattina le ricerche di un uomo scomparso a Montepellegrino, a Palermo.

I familiari ne hanno denunciato l’allontanamento ai carabinieri e sono state immediatamente avviate le operazioni di ricerca. Gli investigatori hanno già rintracciato la sua auto nella zona.

Alle attività stanno collaborando, oltre ai militari dell’Arma, anche i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino. Presenti sul posto pure i sanitari del 118.