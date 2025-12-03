Cronaca

Ore di ansia a Palermo, uomo scomparso a Montepellegrino: ritrovata la sua auto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Proseguono da questa mattina le ricerche di un uomo scomparso a Montepellegrino, a Palermo.

I familiari ne hanno denunciato l’allontanamento ai carabinieri e sono state immediatamente avviate le operazioni di ricerca. Gli investigatori hanno già rintracciato la sua auto nella zona.

Alle attività stanno collaborando, oltre ai militari dell’Arma, anche i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino. Presenti sul posto pure i sanitari del 118.

News suggerite per te:

  1. Incidente in via Montepellegrino: scontro tra due Micra, un’auto si ribalta e tre finiscono in ospedale
  2. Scomparso nel Palermitano, si cerca un 49enne: al setaccio le campagne con carabinieri e cani molecolari
  3. Scomparso a Palermo, appello per il 27enne Massimo Oliva: “Non lo sentiamo da fine agosto”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Inchiesta su Liberty Lines: sette manager indagati, sequestrati beni per 184 milioni
Cronaca
Morto suicida l’autista del pullman di linea sorpreso a camminare a zigzag sulla Palermo-Trapani
Cronaca
Concorsi e appalti truccati, il blitz all’alba: arresti domiciliari per Totò Cuffaro e Roberto Colletti
Cronaca In primo piano
Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6
Cronaca
“Il morto non è il nostro”, scambio choc all’ospedale: consegnano la salma sbagliata a una famiglia
Cronaca