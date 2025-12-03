Cronaca

Precipita dalla scala mentre pota un ulivo: ex ginecologo in fin di vita

Drammatico incidente domestico a Trappeto: il medico in pensione Lorenzo Speciale, 70 anni, noto ginecologo di Partinico, lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato da circa quattro metri mentre potava un ulivo nella proprietà della figlia in contrada San Giuseppe. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, Speciale era salito su una scala per tagliare alcuni rami quando ha perso l’equilibrio, cadendo violentemente all’indietro e sbattendo la nuca al suolo. L’impatto gli ha fatto perdere immediatamente i sensi.

I familiari hanno dato subito l’allarme. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza al Trauma center del Villa Sofia di Palermo, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici per il grave trauma cranico. Ora si trova in terapia intensiva in condizioni critiche. La prognosi resta riservata e le prossime ore saranno decisive.

Speciale ha esercitato come ginecologo per oltre quarant’anni, principalmente presso la clinica Triolo-Zancla di Palermo. Andato in pensione solo l’anno scorso, era ancora molto attivo e amava occuparsi personalmente della campagna e dei lavori manuali. Ieri era andato dalla figlia proprio per aiutarla nella cura degli ulivi.

