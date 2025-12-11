La caduta mentre potava gli ulivi: morto dopo una settimana il ginecologo Lorenzo Speciale

Non ce l’ha fatta Lorenzo Speciale. Il noto ginecologo, andato in pensione da appena un anno, è morto questa notte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il medico, 70 anni, originario di Partinico, ha lottato tra la vita e la morte per una settimana, ma il quadro clinico era apparso subito disperato.

La tragedia si è consumata il 1° dicembre a Trappeto, nella villetta di campagna della figlia. Secondo la ricostruzione, Speciale è rimasto vittima di un grave incidente domestico mentre si dedicava alla potatura degli ulivi. Salito su una scala per tagliare alcuni rami, ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa quattro metri e battendo violentemente la testa.

Immediati i soccorsi del 118 e la corsa in ospedale, dove i medici hanno tentato l’impossibile con due interventi neurochirurgici d’urgenza per ridurre l’emorragia cerebrale. Purtroppo, il coma profondo è divenuto irreversibile fino al decesso avvenuto nella notte.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità medica e le tantissime pazienti che il dottor Speciale ha seguito in quarant’anni di carriera, gran parte dei quali trascorsi alla clinica Triolo-Zancla. Viene ricordato da tutti non solo come un professionista esemplare, ma come un uomo gentile che aveva appena iniziato a godersi il meritato riposo.

La nota del sindaco di Partinico:

L’Amministrazione comunale e l’intera città di Partinico si stringono con profonda commozione alla famiglia del dott. Lorenzo Speciale, la cui scomparsa lascia un vuoto umano e professionale incalcolabile.

La notizia della sua morte, dopo giorni di lotta e speranza, ci addolora tutti. Il dottor Speciale è stato per oltre quarant’anni un punto di riferimento per la Sicilia occidentale: ginecologo e ostetrico competente, medico condotto vicino alle comunità, professionista amato da generazioni di famiglie che in lui hanno trovato cura, ascolto e rassicurazione. Ho avuto personalmente il privilegio di lavorare con lui per due anni presso l’Ospedale Civico di Partinico: un’esperienza che mi ha permesso di apprezzarne da vicino non solo la straordinaria professionalità, ma soprattutto le doti umane, la gentilezza, il rispetto per ogni persona, la dedizione silenziosa e totale al lavoro. Qualità rare, che rimangono scolpite nella memoria di chiunque abbia condiviso con lui un tratto di strada. Anche dopo il pensionamento, il suo amore per la vita semplice, per la campagna e per i suoi ulivi raccontava un uomo autentico, legato ai valori profondi della nostra terra. Così come il suo impegno nella deputazione della Madonna del Ponte, vissuto con discrezione e convinzione, testimoniava un senso di comunità che oggi ci manca ancora di più.