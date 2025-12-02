Cronaca

Ipotesi malore improvviso: chi era Michele Logiurato, l’uomo deceduto nell’incidente sulla Circonvallazione

Tragedia sulla circonvallazione di Monreale: l'ex poliziotto Michele Logiurato, 74 anni, muore dopo un incidente. Ipotesi malore
Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo ieri sera, attorno alle 18:30, lungo la circonvallazione di Monreale, costando la vita a un uomo di 74 anni. La vittima è Michele Logiurato, il quale, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500X. La vettura è uscita di strada e, dopo un violento impatto con un veicolo in sosta, si è ribaltata.

Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. I carabinieri della Compagnia di Monreale hanno preso in carico i rilievi per stabilire con precisione la dinamica esatta del sinistro. Non viene esclusa l’ipotesi che l’uomo, che viveva a Palermo ma era originario di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, possa aver accusato un malore mentre era alla guida.

La circonvallazione è rimasta interdetta al traffico per un tempo prolungato in ambedue le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di indagine.

Logiurato era un ex poliziotto in pensione. Per i suoi meriti, il 2 giugno del 2000 era stato insignito del titolo di cavaliere della Repubblica, tramite decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

