Turista in arresto cardiaco sulla Costa Pacifica: intervento del 118 a Palermo

Una turista francese che viaggiava a bordo della nave da crociera Costa Pacifica, in rada nel porto di Palermo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. I medici della nave hanno richiesto urgentemente l’intervento dei sanitari per il trasferimento di una donna di 74 anni colpita da una grave crisi respiratoria.

Immediatamente sono partiti i soccorsi: giunta l’ambulanza con medico a bordo, poco dopo è arrivato anche il rianimatore dalla centrale operativa.

La dottoressa è riuscita a intubare la passeggera che, nel frattempo, era andata in arresto cardiaco ed era stata già rianimata dall’equipe salita a bordo. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ingrassia. L’intervento è cominciato nel cuore della notte e si è concluso intorno alle 7 del mattino.