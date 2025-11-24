CronacaIn primo piano

Intimidazioni mafiose a Sferracavallo: bottiglie di benzina davanti a 5 locali

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Intimidazioni a cinque bar e ristoranti a Sferracavallo. I titolari hanno trovato aprendo gli esercizi commerciali una bottiglia di benzina davanti alla saracinesca. Tra loro il bar del Golfo, la trattoria Temptation, il ristorante il Grecale, il Delfino e il tabacchi.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e della scientifica che stanno effettuando i rilievi e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Pare che si vedano arrivare alcuni giovani a bordo di un’auto con il volto coperto da un cappuccio e con i sacchetti pieni di bottiglie di benzina che vengono lasciate davanti le saracinesche dei negozi.

Tutto sarebbe avvenuto verso l’una di notte. Una serie di intimidazioni che in sequenza e in questo modo non si registravano da tempo. Alla luce di quanto successo pare possa essere collegato anche l’incendio avvenuto sempre questa notte al rimessaggio a Isola delle Femmine.

