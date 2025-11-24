Cronaca

Incendio a Isola delle Femmine, a fuoco 11 barche alla Icon Marine: indagano i carabinieri

di Redazione Web
lettura in 0 minuti

Un rogo, divampato la scorsa notte, ha coinvolto undici natanti all’interno dell’area di rimessaggio della Icon Marine srl a Isola delle Femmine, nel Palermitano. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore al fine di domare le fiamme e circoscrivere i danni.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio; le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Carini.

