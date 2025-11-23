Nuovo schianto sulla Palermo-Sciacca, 2 persone in ospedale

Giornata drammatica ieri lungo la Strada Statale 624. Dopo il tragico incidente del primo pomeriggio, che è costato la vita al diciottenne Kevin Di Paola di Borgetto, nella serata di ieri si è registrato un nuovo schianto. Un’auto Toyota Yaris con due persone a bordo ha perso il controllo al chilometro 80, in territorio agrigentino, finendo contro il guardrail.

Uno degli occupanti è stato trasferito in ospedale in ambulanza, ma non è in pericolo di vita; l’altro ha riportato soltanto contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata.

Il secondo incidente è avvenuto a poche ore di distanza dal primo, che aveva coinvolto tre veicoli – una Fiat Grande Punto, una Fiat 500 e una Peugeot – e cinque persone. In quella circostanza, oltre alla morte del giovane Kevin, una ragazza di 20 anni, D.M.L., è rimasta gravemente ferita: intubata e trasferita in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia, lotta tra la vita e la morte. Gli altri quattro feriti, meno gravi, sono stati ricoverati al Policlinico e al Civico di Palermo.