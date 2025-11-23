Cronaca

Nuovo schianto sulla Palermo-Sciacca, 2 persone in ospedale

Doppio incidente sulla SS 624: morto Kevin Di Paola, 18 anni. Ragazza grave in ospedale. Secondo schianto in serata
di Redazione Web
Giornata drammatica ieri lungo la Strada Statale 624. Dopo il tragico incidente del primo pomeriggio, che è costato la vita al diciottenne Kevin Di Paola di Borgetto, nella serata di ieri si è registrato un nuovo schianto. Un’auto Toyota Yaris con due persone a bordo ha perso il controllo al chilometro 80, in territorio agrigentino, finendo contro il guardrail.

Uno degli occupanti è stato trasferito in ospedale in ambulanza, ma non è in pericolo di vita; l’altro ha riportato soltanto contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata.

Il secondo incidente è avvenuto a poche ore di distanza dal primo, che aveva coinvolto tre veicoli – una Fiat Grande Punto, una Fiat 500 e una Peugeot – e cinque persone. In quella circostanza, oltre alla morte del giovane Kevin, una ragazza di 20 anni, D.M.L., è rimasta gravemente ferita: intubata e trasferita in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia, lotta tra la vita e la morte. Gli altri quattro feriti, meno gravi, sono stati ricoverati al Policlinico e al Civico di Palermo.

