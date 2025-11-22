Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: la vittima è Kevin Di Paola, grave una 20enne

Ha un nome la giovane vittima del drammatico incidente avvenuto nelle scorse ore sulla strada statale Palermo-Sciacca. A perdere la vita è stato Kevin Di Paola, un ragazzo di appena 18 anni. Il sinistro si è verificato in un contesto climatico difficile, caratterizzato da pioggia battente e basse temperature, all’altezza del chilometro 44, nei pressi dello svincolo per Roccamena e Camporeale.

Il bilancio dello scontro è pesante. Oltre alla vittima, si registrano cinque feriti. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di una giovane di 20 anni, D.M.L., che è stata soccorsa dal personale del 118, intubata e trasferita d’urgenza in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo: la sua prognosi è riservata e versa in condizioni gravissime. Gli altri quattro feriti, fortunatamente meno gravi, sono stati smistati tra il Policlinico e l’ospedale Civico.

La dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, descrive un impatto devastante che ha coinvolto tre veicoli: una Fiat Grande Punto, che viaggiava in direzione Sciacca, una Fiat 500 e una Peugeot che procedevano verso il capoluogo siciliano. Una delle vetture si è ribaltata a seguito dell’urto. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i Carabinieri delle compagnie di Corleone, Campofiorito e Giuliana, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere.