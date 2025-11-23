Follia a Palermo, branco semina il panico allo skate park: medico pestato a sangue

Doveva essere un tranquillo pomeriggio di sport in attesa che la città completasse una nuova opera pubblica, si è trasformato in un incubo di violenza gratuita. Domenica pomeriggio, nella zona di Bonagia a Palermo, un branco composto da sette giovani ha accerchiato e aggredito tre persone nei pressi del cantiere del futuro skate park di via Guido Rossa.

La struttura, la cui inaugurazione è attesa entro la fine del 2025, è diventata teatro di un pestaggio in piena regola. Ad avere la peggio è stato Michele Pantuso, medico e skater di 36 anni, finito in ospedale con il setto nasale fratturato a causa della ferocia dei colpi ricevuti. Secondo la ricostruzione, la dinamica è stata un’escalation di prepotenza: il gruppo ha inizialmente preso di mira gli amici del medico, schiaffeggiando un ragazzo e colpendo al petto una ragazza presente.

«Hanno buttato a terra il mio amico trascinandolo per i capelli», ha raccontato Pantuso, ancora sotto shock per l’accaduto. Il branco, dopo una prima provocazione, si sarebbe allontanato momentaneamente per poi tornare alla carica lanciando pietre e petardi contro i tre malcapitati. Nel tentativo di fuggire, il 36enne è stato raggiunto, gettato al suolo e colpito ripetutamente con calci e pugni al volto.

Pantuso, che dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico al Civico per la riduzione della frattura, ha fornito la sua testimonianza agli agenti di Polizia giunti in ospedale e formalizzerà la querela nelle prossime ore. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che stanno setacciando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per dare un volto agli aggressori.