Policlinico di Palermo, la Fials: bene convocazione dell’azienda, siano tutelati i diritti dei lavoratori e sindacali

Arriva la convocazione per i sindacati della sanità al tavolo aziendale con il policlinico di Palermo. Dopo la scelta della Fials di fare ricorso in tribunale per rivendicare il diritto alla contrattazione sui nuovi assunti, adesso il policlinico sembra aver posto i giusti correttivi. Motivo dello scontro la mancata convocazione della sigla firmataria di contratto dal tavolo con le altre sigle, in cui si è discusso in merito all’applicazione del contratto del comparto sanità al personale neoassunto. Adesso, in una nota a firma del direttore generale Maria Grazia Furnari, del direttore amministrativo Sergio Consagra e del direttore sanitario Alberto Firenze, è arrivata la convocazione per la Fials ma anche per Cisl Fp, Nursind e Nursing Up, per il prossimo 24 novembre.

“Si prende atto della convocazione dei sindacati della sanità – afferma Giuseppe Forte – nella speranza di apertura di un “nuovo corso” di equa concertazione tra le parti sociali interessate, rimanendo tuttavia sub judice il passato, e da verificare ciò che avverrà in futuro”. L’udienza del ricorso è fissata per il prossimo 15 gennaio. Forte aggiunge che “siamo sempre in attesa dell’esito dell’udienza e valuteremo i comportamenti dell’azienda. C’è stata un’apertura che certamente apprezziamo, ma bisognerà capire l’esito di questa convocazione al momento generica. Non intendiamo assolutamente andare allo scontro, ma vogliamo che vengano applicati i diritti della nuova normativa. I tempi sono cambiati, il futuro è delle organizzazioni firmatarie del contratto della sanità”. Con questo ricorso il commissario Forte ha fatto da apripista con la Fials alle altre sigle.