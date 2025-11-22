Cronaca

Allerta meteo gialla in Sicilia, domenica di pioggia e freddo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Allerta meteo gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 23 novembre. A Palermo, e in tutta la Sicilia settentrionale, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.

Secondo il bollettino del Dipartimento di Protezione civile regionale, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone tirreniche, con
quantitativi cumulati generalmente moderati.

News suggerite per te:

  1. Maltempo in Sicilia, scatta l’allerta meteo gialla
  2. Forte maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla il 15 ottobre
  3. Torna il maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: la vittima è Kevin Di Paola, grave una 20enne
Cronaca
Tragedia sulla Palermo-Sciacca: terribile scontro tra tre auto, un morto e 6 feriti
Cronaca In primo piano
Policlinico di Palermo, la Fials: bene convocazione dell’azienda, siano tutelati i diritti dei lavoratori e sindacali
Comunicati stampa
Tenta il suicidio al Ponte Corleone: salvato da poliziotto e carabiniere fuori servizio
Cronaca
Ondata di freddo in Sicilia: neve a bassa quota e raffiche fino a 70 km/h
Meteo