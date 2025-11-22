Allerta meteo gialla in Sicilia, domenica di pioggia e freddo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 23 novembre. A Palermo, e in tutta la Sicilia settentrionale, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.

Secondo il bollettino del Dipartimento di Protezione civile regionale, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone tirreniche, con

quantitativi cumulati generalmente moderati.