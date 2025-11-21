Cronaca

Allerta meteo e danni in Sicilia: tromba d’aria a Mazara

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta questa mattina su Mazara del Vallo, nel Trapanese, causando disagi e danneggiamenti a stabili, esercizi commerciali e veicoli privati. L’evento atmosferico si è manifestato con particolare virulenza nell’area di via Salemi. In una strada limitrofa al supermercato Lidl, la furia delle raffiche ha provocato il cedimento del muro di cinta di un terreno, che è rovinato sopra una Fiat Panda in sosta e su un furgone.

Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e dato il via ai rilievi. Si registrano danni anche presso un vicino vivaio e rivendita di prodotti agricoli, dove le tettoie esterne sono state strappate via dal vento.
Permane intanto l’allerta meteo arancione diffusa dalla Protezione Civile.

Dalle prime luci di oggi, venerdì 21 novembre, sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sui versanti tirrenici. Non si escludono scrosci di forte intensità, frequente attività elettrica e folate di vento che potrebbero generare ulteriori criticità.

