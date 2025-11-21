Straziante addio a Daniele Cancellieri, dolore e lacrime al funerale del giovane

FICARAZZI: Profonda commozione durante la cerimonia funebre di Daniele Cancellieri presso la comunità evangelica “Dio è spirito”. Una folla di amici si è radunata questa mattina, stringendosi attorno ai genitori e alle sorelle di Daniele, per dare l’ultimo saluto al ventiquattrenne, spentosi dopo tre mesi e mezzo di ricovero ospedaliero in seguito al terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 6 agosto.

Il rito funebre è stato celebrato all’interno della chiesa Evangelica “Dio è spirito” di Ficarazzi.

“Dobbiamo tenere a mente che la scomparsa di Daniele non è un addio definitivo – ha sottolineato il pastore della chiesa, Antonio La Croce – bensì un arrivederci in cielo. È evidente che la sofferenza non svanisce subito e soltanto Dio può sostenerci nel trovare la forza per proseguire il cammino”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Giovanni Giallombardo e vari esponenti dell’amministrazione comunale, in segno di vicinanza alla famiglia.