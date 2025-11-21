Cronaca

Grave incidente sulla Palermo-Sciacca, 3 auto coinvolte e strada chiusa

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

A seguito di incidente, al km 13,200 nel comune di Monreale, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 624 “Palermo- Sciacca” tra gli svincoli di “Altofonte” e “Giacalone”.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti 3 veicoli.
Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

