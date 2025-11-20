Tentato omicidio nel Palermitano, rapina finisce nel sangue

La Polizia di Stato ha identificato e deferito il presunto autore di una violenta aggressione a scopo di rapina, verificatasi sabato a Villabate (Palermo). L’aggressore, un marocchino di 29 anni, avrebbe raggiunto sul posto di lavoro la vittima, suo connazionale e titolare di un’attività commerciale della zona.

I due si sarebbero spostati di poche decine di metri e, presumibilmente per questioni economiche, il giovane di 29 anni avrebbe assalito il connazionale, utilizzando contro di lui uno spray al peperoncino per ben tre volte e puntandogli alla tempia una pistola, poi risultata a salve e priva di tappo rosso.

Ne è scaturita una colluttazione e il titolare dell’esercizio aggredito è rimasto ferito alla testa con il calcio dell’arma. L’aggressore si sarebbe quindi dato alla fuga ma avrebbe smarrito, durante la corsa, la pistola successivamente recuperata dagli agenti.

La vittima, malgrado le lesioni riportate, è riuscita a chiedere soccorso e le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno avviato le indagini e il 29enne è stato rintracciato nei pressi dell’ospedale Policlinico di Palermo e indagato per tentato omicidio.