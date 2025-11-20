Cronaca

Tentato omicidio nel Palermitano, rapina finisce nel sangue

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La Polizia di Stato ha identificato e deferito il presunto autore di una violenta aggressione a scopo di rapina, verificatasi sabato a Villabate (Palermo). L’aggressore, un marocchino di 29 anni, avrebbe raggiunto sul posto di lavoro la vittima, suo connazionale e titolare di un’attività commerciale della zona.

I due si sarebbero spostati di poche decine di metri e, presumibilmente per questioni economiche, il giovane di 29 anni avrebbe assalito il connazionale, utilizzando contro di lui uno spray al peperoncino per ben tre volte e puntandogli alla tempia una pistola, poi risultata a salve e priva di tappo rosso.

Ne è scaturita una colluttazione e il titolare dell’esercizio aggredito è rimasto ferito alla testa con il calcio dell’arma. L’aggressore si sarebbe quindi dato alla fuga ma avrebbe smarrito, durante la corsa, la pistola successivamente recuperata dagli agenti.

La vittima, malgrado le lesioni riportate, è riuscita a chiedere soccorso e le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno avviato le indagini e il 29enne è stato rintracciato nei pressi dell’ospedale Policlinico di Palermo e indagato per tentato omicidio.

News suggerite per te:

  1. Tentato omicidio a Palermo, lite in via Chiavettieri finisce a coltellate: colpito 35enne
  2. Scoppia lite alla pompa di benzina e finisce nel sangue, follia nel Trapanese
  3. Accoltellamento in via Chiavettieri: 35enne in fin di vita, denunciato pet tentato omicidio 19enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Prelievo multiorgano a cuore fermo a Villa Sofia: donati cuore, fegato e reni di un donatore generoso
Salute e Sanità
Inchiesta Liberty Lines, finanzieri in sede: perquisizioni e 60 indagati
Cronaca
Bici elettriche come motorini e monopattini selvaggi: scatta la maxi operazione a Palermo
Cronaca
Terremoto a Mondello, l’Antimafia tuona: “Via subito la concessione alla Italo Belga”
In primo piano Politica
Controlli sulla statale 624 a San Giuseppe Jato: autovelox verifica assicurazione e revisione
Cronaca