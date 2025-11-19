Drammatico incidente nel Palermitano, Daniele Cancellieri è morto dopo 4 mesi di agonia

È deceduto Daniele Cancellieri, il giovane rimasto vittima di un grave incidente avvenuto lo scorso 6 agosto, intorno all’1:00, lungo il Corso Umberto I, nelle vicinanze della Chiesa di San Girolamo a Ficarazzi.

Stando alle prime ricostruzioni, una moto e un camioncino si sarebbero scontrati con violenza e Cancellieri, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, ha avuto la peggio. Il ragazzo era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Oggi il triste e doloroso epilogo: il giovane non ce l’ha fatta e, dopo quasi quattro mesi, si è spento a causa delle gravi ferite riportate. La comunità di Ficarazzi piange un ragazzo d’oro, benvoluto da tutti. La notizia ha scosso profondamente l’intera cittadina.