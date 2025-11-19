Cronaca

Drammatico incidente nel Palermitano, Daniele Cancellieri è morto dopo 4 mesi di agonia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È deceduto Daniele Cancellieri, il giovane rimasto vittima di un grave incidente avvenuto lo scorso 6 agosto, intorno all’1:00, lungo il Corso Umberto I, nelle vicinanze della Chiesa di San Girolamo a Ficarazzi.

Stando alle prime ricostruzioni, una moto e un camioncino si sarebbero scontrati con violenza e Cancellieri, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, ha avuto la peggio. Il ragazzo era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Oggi il triste e doloroso epilogo: il giovane non ce l’ha fatta e, dopo quasi quattro mesi, si è spento a causa delle gravi ferite riportate. La comunità di Ficarazzi piange un ragazzo d’oro, benvoluto da tutti. La notizia ha scosso profondamente l’intera cittadina.

News suggerite per te:

  1. Incidente in via Lanza di Scalea, morto dopo tre mesi di agonia: addio a Fedele Fiore
  2. Daniele morto in moto a 38 anni, era stato appena assunto alla Rap
  3. Tragedia a Messina, non ce l’ha fatta il 13enne caduto dal monopattino: morto dopo due giorni di agonia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia nelle campagne: il trattore si ribalta, muore un uomo
Cronaca
Incidente sulla Palermo-Catania, morta Patrizia Culotta: aveva 51 anni
Cronaca
Zen, droga e un Pos per i pagamenti in casa: denunciata coppia di disoccupati
Cronaca
Banda del buco scatenata a Palermo: dopo il Conad svaligiato l’Ard Discount
Cronaca
Controlli nelle zone rosse: due arresti e tre denunce a Palermo
Cronaca