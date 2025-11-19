Politica

Concorso Cefpas di 9 ore, il M5S porta il caso all’Ars: “Ritiro immediato del bando”

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Approda all’Ars il caso del concorso lampo per 9 funzionari amministrativi e 5 assistenti amministrativi apparso sul portale del Cefpas lo scorso 14 novembre, il quale concedeva appena nove ore, prevalentemente notturne, per l’invio delle istanze a decorrere dalla mezzanotte della medesima giornata.

Il capogruppo pentastellato, Antonio De Luca, ha sollecitato il presidente della Commissione Salute di palazzo dei Normanni, Giuseppe Laccoto, alla convocazione urgente di un’audizione “per fare luce su una vicenda assurda”.

“Le norme riguardanti i concorsi pubblici – afferma De Luca – stabiliscono tempi ben differenti da quelli attuati dal Cefpas. Pretendiamo pertanto ampie e dettagliate spiegazioni su quanto accaduto e, se ne sussistono i presupposti, anche il ritiro del bando. Lo dobbiamo ai siciliani che, pure per quanto accaduto nella recentissima vicenda Cuffaro, rischiano di perdere fiducia nelle selezioni pubbliche”.

Per l’audizione sono stati chiamati l’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Giacomo Scalzo, oltre a Roberto Sanfilippo e Gioacchino Pontillo, rispettivamente direttore e dirigente amministrativo, responsabile del progetto, del Cefpas.

News suggerite per te:

  1. Sanità, la Fials Sicilia: inutili attacchi quotidiani a Iacolino, settore condizionato dal piano di rientro e serve lo sforzo di politica e sindacati
  2. Assunzioni alla Regione, bando Formez per 18 posti a tempo determinato a Palermo
  3. Un esercito di 3700 aspiranti funzionari regionali, il concorso registra un boom
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Banda del buco scatenata a Palermo: dopo il Conad svaligiato l’Hard Discount
Cronaca
Controlli nelle zone rosse: due arresti e tre denunce a Palermo
Cronaca
Palermo, 6 persone coinvolte in una rissa: sangue e coltellate in via La Lumia, c’è un ferito
Cronaca In primo piano
Palermo setacciata dai Carabinieri: tre arresti, maxi sequestri di droga e cibo nocivo
Cronaca In primo piano
Dramma a scuola, studentessa si getta dal primo piano
Cronaca