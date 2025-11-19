Concorso Cefpas di 9 ore, il M5S porta il caso all’Ars: “Ritiro immediato del bando”

Approda all’Ars il caso del concorso lampo per 9 funzionari amministrativi e 5 assistenti amministrativi apparso sul portale del Cefpas lo scorso 14 novembre, il quale concedeva appena nove ore, prevalentemente notturne, per l’invio delle istanze a decorrere dalla mezzanotte della medesima giornata.

Il capogruppo pentastellato, Antonio De Luca, ha sollecitato il presidente della Commissione Salute di palazzo dei Normanni, Giuseppe Laccoto, alla convocazione urgente di un’audizione “per fare luce su una vicenda assurda”.

“Le norme riguardanti i concorsi pubblici – afferma De Luca – stabiliscono tempi ben differenti da quelli attuati dal Cefpas. Pretendiamo pertanto ampie e dettagliate spiegazioni su quanto accaduto e, se ne sussistono i presupposti, anche il ritiro del bando. Lo dobbiamo ai siciliani che, pure per quanto accaduto nella recentissima vicenda Cuffaro, rischiano di perdere fiducia nelle selezioni pubbliche”.

Per l’audizione sono stati chiamati l’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Giacomo Scalzo, oltre a Roberto Sanfilippo e Gioacchino Pontillo, rispettivamente direttore e dirigente amministrativo, responsabile del progetto, del Cefpas.