Zen, droga e un Pos per i pagamenti in casa: denunciata coppia di disoccupati

Blitz dei Carabinieri a Palermo: tre denunce tra Zen e Uditore per droga e armi. Sequestrati cocaina, crack e un Pos
I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno deferito tre palermitani, tra cui una donna, di età compresa tra i 43 e i 48 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

I militari della Stazione di San Filippo Neri, dopo aver organizzato un mirato servizio di osservazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di una coppia di disoccupati di 47 e 48 anni, con l’uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attenzione dei Carabinieri è stata destata dalla presenza di un dispositivo Pos mobile di cui gli indagati non hanno saputo motivare l’utilizzo.

L’accurata perquisizione ha permesso ai militari di scovare, nel mobile del soggiorno, un sacchetto in plastica contenente 15 grammi di cocaina in polvere, circa 4 grammi di crack in cristalli e 15 grammi di mannite. Quest’ultima utilizzata per il taglio dello stupefacente.

All’interno dell’appartamento, oltre alla droga, è stato rinvenuto vario materiale per il confezionamento delle dosi e 3 bilancini di precisione.

In un’altra operazione condotta dai colleghi della Stazione di Uditore, svolta con le stesse modalità operative del precedente servizio, è stato invece denunciato un palermitano di 43 anni che, sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo, conservava all’interno di una stanza adibita a ripostiglio diverse componenti di armi, tra cui otturatori, spilli percussori e unghie estrattrici.

