Si finge conoscente e deruba un’anziana: bottino da 50 mila euro in soldi e gioielli

di Redazione Web

Maxi furto ai danni di un’anziana, raggirata da una ladra con cui ha scambiato anche qualche parola prima di essere derubata. La malvivente, fingendosi una conoscente, è riuscita a farsi aprire la porta di casa dalla pensionata, intrattenendola in una breve conversazione.

Pochi istanti che sono costati carissimi a una donna di 83 anni, che si è vista sottrarre tutti i suoi averi: soldi e gioielli per un bottino stimato in circa 50 mila euro. Il fatto è accaduto nel centro di Sciacca.

Secondo una prima ricostruzione, una volta entrata nell’appartamento, la ladra ha agito probabilmente con un complice che, approfittando della distrazione dell’anziana, ha razziato contanti e preziosi. La dinamica esatta è comunque ancora al vaglio degli inquirenti.

Alla vittima, sconvolta, non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili.

