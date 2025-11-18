Palermo setacciata dai Carabinieri: tre arresti, maxi sequestri di droga e cibo nocivo

Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, con una serie di operazioni che hanno interessato diverse aree del capoluogo siciliano.

Le Compagnie cittadine di Palermo Piazza Verdi e San Lorenzo, insieme agli equipaggi del Nucleo Radiomobile, quotidianamente impegnati per la sicurezza urbana e il contrasto ai reati, con un focus particolare sullo spaccio di stupefacenti, hanno eseguito, in distinti contesti operativi, tre arresti e tre denunce a piede libero. Le accuse contestate a vario titolo agli indagati spaziano dalla detenzione e spaccio di droga alla resistenza a pubblico ufficiale, passando per il commercio di sostanze alimentari nocive, la frode nell’esercizio del commercio e la vendita di tabacchi senza la necessaria autorizzazione.

Nell’ultima settimana, i militari delle Compagnie Piazza Verdi e San Lorenzo si sono concentrati sia in servizi mirati alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, sia in controlli coordinati delle attività commerciali.

Nel quartiere Bonagia, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un minorenne trovato in possesso di diverse dosi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nel corso della stessa operazione, è stato ritrovato e restituito alla legittima proprietaria uno scooter rubato. Sono stati inoltre sequestrati a carico di ignoti un coltello a serramanico, un proiettile calibro 9×21, un passamontagna, alcune parti meccaniche di auto e documenti appartenenti a un motociclo risultato oggetto di furto.

In un’altra attività, tra i padiglioni di via Rocky Marciano, nel quartiere ZEN, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, oltre 120 dosi tra cocaina, hashish e marijuana, già confezionate per la vendita al dettaglio.

In via Maroglio, all’interno dello storico mercato di Ballarò, un servizio coordinato eseguito dai militari della Stazione di Piazza Marina, supportati dal personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo e una donna extracomunitari, di 50 e 36 anni, titolari di tre esercizi commerciali, di cui due privi di insegna. Entrambi sono accusati di detenzione, commercio e somministrazione di alimenti nocivi per la salute pubblica; la 36enne risponde anche della vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione. Oltre al sequestro preventivo dei tre negozi, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di **oltre 30.000 euro**.

Sul fronte degli arresti, il personale del Nucleo Radiomobile ha fermato un uomo trovato in possesso di 10 dosi di cocaina, nascoste all’interno degli slip, e di oltre 700 euro in contanti. L’indagato è stato anche denunciato per guida senza patente, essendo recidivo nel biennio.

Un altro equipaggio del Nucleo Radiomobile ha arrestato un 19enne per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, senza casco e alla guida di una moto da cross priva di targa, alla vista dei militari è fuggito sfruttando l’agilità del mezzo. Fondamentale, in questo caso, è stata la profonda conoscenza del territorio e del soggetto da parte degli operanti, che lo hanno riconosciuto e rintracciato nei pressi di via Nicolò Azoti. Qui, all’interno di un gommista, i militari hanno individuato la moto usata per la fuga. Durante i controlli, il 19enne, in compagnia del padre, si è scagliato contro i Carabinieri che stavano procedendo al sequestro del veicolo.

In un ulteriore servizio, i Carabinieri della Stazione Palermo Piazza Marina hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 27enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. Passeggero di un’auto che percorreva contromano Piazza Marina, durante la contestazione dell’infrazione è sceso dal veicolo e, in evidente stato di alterazione, si è scagliato violentemente contro i militari, arrivando a mordere uno di loro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

I servizi di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree urbane del capoluogo, al fine di garantire una presenza costante sul territorio e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.